الرئيس السيسى: حريصون على أن نكون عاملا إيجابيا فى التعاون مع الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:38 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حريصون على أن نكون عاملا إيجابيا فى التعاون والتنمية مع دولة الصومال".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي بقصر الإتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتفاق بين وزيرى الدفاع، المصري والصومالي، يصب في إطار التعاون بين الدولتين، والتعاون دائما ما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا يوجد تدخل في شؤون الدول، وما يحكم مسارات سياساتنا هو احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «من المهم بالنسبة لدول القارة الإفريقية ودول الجوار، أن تحترم سيادة الدول والحفاظ على استقلالها، وما يحكم الدول الإفريقية هو التعاون فيما بينها، وليس أكثر من ذلك».