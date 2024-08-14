مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل فعاليات جديدة بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:39 مساءً - قالت نهى درويش، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من العلمين، إن أهم فعاليتان في هذا الأسبوع هما سباق رالي السيارات الكهربائية ومهرجان نبتة للأطفال، مؤكدًة أن سباق رالي السيارات الكهربائية يساعد ويشجع كل طلاب كليات الهندسة في مصر على اختراع وابتكار السيارات الكهربائية، وهذا الأمر يساعد بنسبة كبيرة جدًا على دخول مصر في سوق السيارات الكهربائية وخلق الفرص عمل كثيرة سواءً للمهندسين أو المبرمجين أو العمال.

وأضافت درويش، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أول سباق رالي للسيارات الكهربائية كان عام 2018 وهذا العام سيكون السباق في مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًة أن هناك استعدادات خاصة بهذا السباق المقرر إقامته غدًا الخميس.

وأوضحت، أن مهرجان نبتة للأطفال هو مهرجان مخصص للأطفال، حيث يأتي هذا المهرجان من حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنشاء جيل جديد من الأطفال بجيل سليم وتفكير سليم لكل عاداتنا وثقافتنا وتراثنا، مؤكدةً أن مهرجان نبتة ينمي كل ما في الطفل من مميزات وابتكارات.