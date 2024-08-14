بمشاركة 43 فريق.. مهرجان العلمين يستعرض تفاصيل النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أطلقت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية للجامعات، بمشاركة 43 فريق من 28 جامعة مصرية.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق أكبر رالي للسيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط في "مهرجان العلمين الجديدة" اليوم الأربعاء وغدًا الخميس (14 و15 أغسطس)، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، ولجان تحكيم دولية أجنبية، بمنطقة U أرينا العلمين وسط 10 آلاف طالب.

ويعد رالى السيارات الكهربائية مصر (EVER) أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، وأول مسابقة تجمع بين توفير الدعم الفنى والمادي للفرق المشاركة بالمسابقة بجانب إدارة وإقامة الحدث الختامي للمسابقة، تستهدف مسابقة رالى السيارات الكهربائية طلاب كليات هندسة بالجامعات المصرية المختلفة ويعتبر الهدف الرئيسي للمبادرة خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وحشد واعداد كوادر من المهندسين المصريين في مجال صناعة وتطوير السيارات الكهربائية ووضع مصر - على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسى تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر والدخول في شراكات بالإضافة إلى تأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم وامتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة، إلى جانب دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين في جو حماسي ممتع.

تأتي المبادرة ضمن تنفيذ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرؤية مصر للتنمية الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا 2030 لدعم إنتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلى.