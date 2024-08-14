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رئيس الشركة المتحدة: القضية الفلسطينية هى قضية مصرية 100%

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أشرف سالمان، إن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية 100%، وفقا لقناة إكسترا نيوز. ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة فى فلسطين.

 

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة: "رفرفة العلم المصري والفلسطيني دلالة واضحة على التكاتف المصري الفلسطيني".

 

في السياق، قال وزير الإعلام الفلسطيني: "يجب ألا نسمح بإفلات إسرائيل من العقاب ليس فقط على جرائمها بحق الصحفيين، بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني"، متابعا: "الشركة المتحدة قدمت عشرات الإنتاجات لدعم القضية الفلسطينية ودائما ما تقوم بذلك".

 

وتابع الوزير الفلسطيني: "حجم الجريمة التي تستهدف الصحفي الفلسطيني كبير جدا، ووزارة الإعلام الفلسطينية تقدمت بشكاوى للجنائية الدولية حول استشهاد 170 صحفيا فلسطينيا".

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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