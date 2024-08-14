وزير الإعلام الفلسطيني: بصدد تعاون كبير مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:26 مساءً - قال وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، إن وزارة الإعلام الفلسطينية بصدد تعاون كبير مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال الوزير الفلسطيني في مؤتمر صحفي مشترك مع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمهرجان العلمين الجديدة: "آن الآن أن تتم مأسسة هذا التعاون بين الطرفين ببرتوكول تعاون في الفترة المقبلة، وآن الآن بتنظيم الجهد ونطمح بأن يكون هناك اتفاقية تعاون مع هذه الشركة المهمة التي تلعب دورا مهما على مستوى العالم أجمع، بخبراتها وكوادرها المهمة ليكون التأثير أكبر لأخذ القضية الفلسطينية إلى أبعد مكان في العالم".

وتابع وزير الإعلام الفلسطيني: "قد تكون أكبر خدمة للشعب الفلسطيني، حيال القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن الشركة المتحدة لم تنتظر الإعلام الفلسطيني لتقوم بدورها تجاه الشعب والقضية الفلسطينية، وقامت بعشرات الإنتاجات الخاصة بالشعب الفلسطيني والقضية.