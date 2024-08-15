نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يجتمع بممثلي عدة شركات متخصصة في التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المتخصصة في مجال الميكنة والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار سعي عبد الحليم علام، إلى حوكمة كافة الخدمات النقابية، ومواكبة التحول الرقمي الذي يمكن المحامين من الحصول على خدماتهم بكل سهولة ويسر.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس النقابة العامة، عبد المجيد هارون، محمد كركاب، يحيى التوني، السيد جابر مكي، ربيع الملواني، محمود تفاحة، السيد حسن، محسن لطفي، إبراهيم فؤاد، حسام سعيد.

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