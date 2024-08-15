مفاجآت مهرجان «نبتة» من العلمين.. هشام ماجد: انتظرونا في أقوى وأضخم عمل قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - أعلن الفنان هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن استعداده لتقديم فقرة مميزة للأطفال خلال حفل افتتاح المهرجان، مؤكدا أنها ستكون مفاجأة كبيرة للجميع.

ومن المقرر أن يشارك هشام ماجد في تقديم أوبريت "كلمني مصري" برفقة الطفل الموهوب جان رامز والطفلة لافينار فارس نادر، مما يزيد من حماس الجمهور الصغير والكبير على حد سواء.

ومن جانبه أعرب الفنان أحمد أمين، رئيس مهرجان نبتة، عن سعادته الغامرة بإطلاق هذا المهرجان، مؤكدا أهمية تقديم محتوى مناسب للأطفال وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وأكد أمين أن الأطفال يتمتعون بصفة الإبداع والخيال الواسع، وهي صفات يجب على الكبار تعلمها واستلهامها.

ويهدف مهرجان نبتة إلى توفير منصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم، كما يقدم مجموعة متنوعة من الورش والفعاليات التعليمية التي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة عدد كبير من الأطفال والمبدعين في مختلف المجالات.

يأتي مهرجان نبتة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الدولي، والذي يهدف إلى تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية.

ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية التي تلبي مختلف الأذواق.