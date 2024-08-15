وزارة التعليم: الكيمياء والفيزياء والأحياء مواد منفصلة بالصف الثانى الثانوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء مواد منفصلة بالصف الثانى الثانوى العام وما حدث ما دمج لطلاب الصف الأول الثانوي حيث تم دمج مادتى الكيمياء والفيزياء تحت مسمى منهج العلوم المتكاملة، حيث يدرس طالب الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2024,2025، مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والعلوم المتكاملة والتاريخ والرياضيات بواقع 6 مواد فقط.

وأوضحت أن منهج الصف الثاني الثانوي العام يدرس الطلاب المواد التالية " اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات للشعبة العلمية واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ وعلم النفس والجغرافيا والرياضيات لطلاب الشعبة الأدبية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها إلى مجموع الطالب.

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 مليون طالب التحقوا بمدارسها في العام الدراسي الأخير.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى احتياج الوزارة إلى ما يزيد عن 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين الذي تعاني منه المدارس المصرية في مختلف الصفوف الدراسية.

وقال الوزير إن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم، واستكمالًا لما سبق من جهود، مشيرًا لمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية في صياغة هذه الرؤية، من واقع زيارات ميدانية، واجتماعات مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية اتفقوا جميعًا على توحيد رؤية الوزارة حول أهم التحديات والتي شملت كثافات الفصول، وعجز المعلمين، وارتفاع نسب الغياب في المدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي.