نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 وحتى الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، وحتى الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

حيث يشهد الطقس خلال هذه الأيام استمرارًا في الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مع بعض الظواهر الجوية المصاحبة مثل الشبورة المائية ونشاط الرياح.

حالة الطقس اليوم 15 أغسطس 2024

الطقس نهارًا: من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، سيكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 36 درجة مئوية.

: العظمى 36 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 32 درجة مئوية.

: العظمى 32 درجة مئوية. جنوب سيناء : العظمى 40 درجة مئوية.

: العظمى 40 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 38 درجة مئوية.

: العظمى 38 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة مئوية.

حالة الطقس من 16 إلى 20 أغسطس 2024

استمرار الطقس شديد الحرارة: تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الطقس شديد الحرارة خلال الفترة المقبلة. ستبقى درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ على أغلب المناطق.

الشبورة المائية: ستشهد الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية نزولًا خفيفًا للشبورة المائية صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض الأحيان.

نشاط الرياح: من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات مختلفة، مع احتمال أن تكون محملة بالرمال والأتربة في مناطق من جنوب الصعيد يومي الخميس 15 أغسطس والجمعة 16 أغسطس.