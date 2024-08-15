اليوم.. الأزهر يعقد الحفل الختامي للموسم الثامن من "مبادرة تحدي القراءة العربي"

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد الأزهر الشريف اليوم الحفل الختامي للموسم الثامن من "مبادرة تحدي القراءة العربي"، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الأندلس بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومريم المهيري، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالكريم العلماء، المدير التنفيذي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.