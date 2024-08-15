حالة الطقس اليوم الخميس 15 أغسطس 2024: درجات حرارة مرتفعة ورياح نشطة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الخميس 15 أغسطس 2024، متوقعةً طقسًا حارًا ورطبًا على معظم أنحاء البلاد.

محمد يوسف

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