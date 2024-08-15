نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 15 أغسطس 2024: درجات حرارة مرتفعة ورياح نشطة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الخميس 15 أغسطس 2024، متوقعةً طقسًا حارًا ورطبًا على معظم أنحاء البلاد.
يشمل التقرير تفاصيل حول درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف المحافظات.
حالة الطقس اليوم
- النهار: يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- الليل: يكون الطقس معتدلًا رطبًا على شمال البلاد، وميل للحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وعلى أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية
- شبورة مائية: تتكون الشبورة المائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.
- الرياح: الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في مناطق من جنوب الصعيد.
درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر
|المدينة
|العظمى (°C)
|الصغرى (°C)
|القاهرة
|36
|26
|العاصمة الإدارية
|37
|27
|6 أكتوبر
|37
|26
|بنها
|36
|26
|دمنهور
|33
|26
|وادي النطرون
|36
|26
|كفر الشيخ
|35
|25
|المنصورة
|35
|26
|الزقازيق
|36
|27
|شبين الكوم
|36
|26
|طنطا
|35
|25
|دمياط
|33
|26
|بورسعيد
|34
|27
|الإسماعيلية
|37
|26
|السويس
|37
|27
|العريش
|35
|25
|رفح
|34
|24
|رأس سدر
|37
|27
|نخل
|37
|20
|كاترين
|34
|19
|الطور
|38
|29
|طابا
|37
|27
|شرم الشيخ
|39
|31
|الإسكندرية
|33
|25
|العلمين
|32
|24
|مطروح
|32
|25
|السلوم
|33
|24
|سيوة
|38
|24
|رأس غارب
|39
|29
|الغردقة
|40
|30
|سفاجا
|41
|30
|مرسى علم
|41
|32
|شلاتين
|41
|31
|حلايب
|37
|32
|أبورماد
|40
|31
|رأس حدربة
|37
|30
|الفيوم
|36
|26
|بني سويف
|37
|25
|المنيا
|39
|25
|أسيوط
|40
|26
|سوهاج
|41
|27
|قنا
|42
|29
|الأقصر
|43
|30
|أسوان
|43
|31
|الوادي الجديد
|43
|28
|أبوسمبل
|45
|31