نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف في محافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ آليات مواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية؛ وذلك في إطار مواصلة جولاته المستمرة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تعوق الارتقاء بمنظومة التعليم على أرض الواقع واستعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مديرة مكتب المحافظ للعلاقات العامة، وقيادات الوزارة والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وفى مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف، عن سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع المحافظة لمواجهة مختلف التحديات والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية بمختلف جوانبها.

ومن جهته، رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالوزير محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تعزيز التعاون مع الوزارة في مواجهة التحديات المختلفة وتحسين جودة التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، لمناقشة المقترحات والآليات المختلفة التي تم بلورتها لمواجهة تحدي الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من مبانى المدارس بالمحافظة.