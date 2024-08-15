نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة المصرية تعزز الإجراءات الوقائية لمكافحة مرض «M Pox» جدري القرود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تشديد الإجراءات الصحية والوقائية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار متابعة الوضع الوبائي لمرض «M Pox»، والمعروف باسم جدري القرود.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة للحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيز تدابير الوقاية من الأمراض المعدية.

تفاصيل الإجراءات الصحية

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة اليوم الخميس، فإن الإجراءات تشمل:

رفع درجة الاستعداد في أقسام الحجر الصحي: يتم تنشيط جميع أقسام الحجر الصحي في المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل فعال.

تنشيط الإجراءات الاحترازية والوقائية: تتضمن التدابير الوقائية تكثيف الفحوصات والتدابير الوقائية لضمان عدم دخول المرض إلى البلاد.

الوضع العالمي لمرض «M Pox»

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض «M Pox»، المعروف بجدري القرود، يشكل طارئًا صحيًا عالميًا يستدعي القلق، لكن لا يُتوقع تحوله إلى جائحة مثل فيروس كورونا.

تم تصنيف المرض كحالة طوارئ صحية عالمية، وهي خطوة تشير إلى خطورة الوضع واحتمالية انتشاره إلى بلدان أخرى.

طرق انتقال المرض: ينتقل فيروس «M Pox» بشكل رئيسي من خلال الاتصال اللصيق مع المصابين، مثل التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو الملابس الملوثة، وكذلك من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب.

أعراض المرض: عادةً ما يؤدي جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم وتكوين حويصلات على سطح راحة اليد.

الإجراءات الدولية والتوصيات

على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية، لم توصي المنظمة حتى الآن بأي قيود على السفر الدولي.

بدلًا من ذلك، تركز التوصيات على تحفيز إجراءات الترصد والفحص للكشف المصابين وتقديم العلاج اللازم.