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وزارة العمل : إستمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الجيزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، نظمت من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة جنوب ندوة للتوعية حول المخاطر الكيميائية في بيئة العمل ، والحد الأدنى للإشتعال ، ومناقشة تأثير المواد الكيميائية ومسببات الحرائق ، وذلك بشركة الشبراويشي للعطور ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة الموجودة فى أماكن العمل ، تناولت فعاليات الندوة دور مسؤولي السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق المحتملة ، وخطط الطوارئ ، وقواعد الحفاظ على الحياة ، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية ..

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضاف وكيل المديرية ، أن المحاضرات ألقاها الكيميائي محمد عبدالرازق مدير مكتب جنوب الجيزة ، وتحت إشراف الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة ، مؤكداً على الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية فى قطاعات العمل المختلفة للوقاية من أى حدث طارئ يهدد سلامة المنشآت والعاملين بها ويؤثرعلى زيادة الإنتاجية ويهدد بيئة العمل ..

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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