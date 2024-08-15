وزارة العمل : إستمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت جنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، بعنوان "دور السلامة والصحة المهنية فى الحد من مخاطر بيئة العمل" ، وذلك بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة طور سيناء ، بحضور أكثر من 30 عامل بالشركة ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، تناولت فعاليات الندوة أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، ودور مسؤولي السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق المحتملة ، وخطط الطوارئ ، فضلاً عن أهمية صقل وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة ، المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل لحمايتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الإهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضافت مدير المديرية أن الندوة ألقى محاضراتها المهندسة امال زكي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء ، حول دور السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق وخطط الطوارئ وأهميتها ..