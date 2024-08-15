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محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى

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أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى ومدى الإلتزام بالإشتراطات والمعايير الفنية في أعمال الدهانات بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأشار محافظ الجيزة أن المشروع يهدف إلي تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير خاصة الطريق الدائري الذي  يعد أحد المسارات الرئيسية التي من المقرر أن يشهد اقبالآ من الزوار. 
وأكد محافظ الجيزة خلال جولته علي الجهات المنفذة   بالإلتزام بأعلى معايير الجودة لتحقيق نقلة حضارية وتوفير مظهر جمالى فريد على جانبى الطريق  مع دراسة أمكانية زيادة الجداريات والخراطيش الفرعونية لما تعكسه من مظهر يتسق مع الحضارة المصرية علي طول مسار الطريق.
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف جهود إزالة بروز العقارات المزالة خلال توسعة الطريق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإسراع وتيرة العمل وتسليم العقارات بالقطاعات المتبقية للجهات المختصة بأعمال الطلاء. 
رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وذكي سلام وأحمد جلال واشرف تامر رؤساء احياء جنوب والعمرانية والطالبية ومسئولي المكاتب الإستشارية والهندسية المنفذة للأعمال ولجنة كلية الهندسة بجامعة القاهرة المعنية بالأعمال.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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