إعلان نتائج امتحانات التعليم المدمج جامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب التعليم المدمج، وإتاحتها إلكترونيًا على موقع المركز، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع المستويات.

وكانت أسئلة الامتحانات قد وضعت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس جامعة القاهرة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وتم تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية لاختبار القدرات المختلفة للطلاب.

جدير بالذكر أن مركز التعليم المدمج أنهى ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في هدوء ودون رصد أي مشكلات، حيث أدى الامتحانات هذا العام ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة وذلك بالمقر الرئيسي بالجامعة و11 جامعة إقليمية وهي: (المنصورة، الأسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، إلى جانب فروع الوكلاء بالدول العربية.