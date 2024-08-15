نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تدشن مشروع الأرشيف الرقمى للصحافة المصرية وكنوزها عبر العصور وتبدأ تطوير مكتبتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة الصحفيين تدشين مشروع رقمنة أرشيف الصحافة المصرية، وإحياء ورقمنة كنوزها التاريخية، التى يرجع بعضها لأكثر من قرن مضى، مع البدء فى تطوير مكتبة النقابة، ورقمنتها وفقًا للأساليب العلمية الحديثة.

ويهدف المشروع، الذى تقدم به محمود كامل وكيل النقابة، مقرر اللجنة الثقافية، وحظى بدعم وموافقة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، إلى تطوير المكتبة واستفادة الصحفيين والباحثين من المقتنيات النادرة للكتب والأرشيف الصحفى، ووثائق الصحافة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى تعريف الجماعة الصحفية بسير ومسيرة الكتّاب الراحلين، الذين كان لهم باع طويل فى توهج الصحافة المصرية وريادتها.

ويبدأ الدكتور خالد عزب، خبير التوثيق ومشروعات الرقمنة، أعمال تطوير ورقمنة المكتبة، وأرشيف الصحافة المصرية بعد موافقة مجلس النقابة على إشرافه على المشروع بوصفه مستشارًا لنقابة الصحفيين للتوثيق وتطوير المكتبة، وبناء أرشيف رقمى للصحافة المصرية.

ويتم تدشين المشروع عبر عدة مراحل، تبدأ برفع كفاءة مكتبة النقابة، ثم بناء المكتبة الرقمية مع جمع بيانات الصحف، التى صدرت فى مصر منذ القرن التاسع عشر، وجمع وتصنيف وثائق هذه الصحف، ثم بناء أرشيف رقمى وإتاحته للصحفيين والباحثين فى كل ما يتعلق بالصحافة المصرية وتاريخها.