مهرجان العلمين الجديدة.. فريق مطروح يشارك في نهائي «كأس مراكز الشباب»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 03:32 مساءً - قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن الفريق شارك في نهائي كأس العلمين لمراكز الشباب بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين والدكتور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة للهيئات ومراكز الشباب.

وأوضح الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، أن الهدف من هذه البطولة هو تعزيز الأنشطة الرياضية بين الشباب وصقل مهاراتهم خلال العطلة الصيفية، كجزء من رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذا المهرجان ليس مجرد حدث رياضي، بل هو جزء من الجهود الوطنية لتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة الساحلية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والسياحية.

وأضاف الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، أنه وقع الاختيار على إقامة هذه البطولة على أرض مدينة العلمين الجديدة، لتعريف لاعبي دوري مراكز الشباب بحجم الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية في وقت قياسي، ولرؤيتها على أرض الواقع ونقلها إلى أقرانهم من الشباب الذين لم تتسن لهم الفرصة لزيارة المدن الجديدة.

وأكد أن «كأس العلمين لمراكز الشباب» تعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة كجزء من مبادرة «صيف شبابنا» التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وأنه شهدت البطولة مشاركة فرق من مختلف المحافظات المصرية، بما في ذلك الفرق الفائزة في بطولة دوري مراكز الشباب.

وقدم الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه ورعايته للشباب والرياضة بمطروح، واستضافته لبطولة كأس العلمين لمراكز الشباب، ووضع الثقة في مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة.