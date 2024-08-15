طقس غد.. حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 04:29 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الجمعة، طقسا حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد غد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.