قوافل التحالف الوطني العلاجية تجوب المحافظات.. دعم القادرين في قرى ونجوع كفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 04:30 مساءً -

نظم التحالف الوطني بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (250) مريض من قرى ابو عليوة والمصطفى وأبو سعفان وأبو مصيلحي والصالحية واسحاقة وأبو تماده والشرقي والخادمية وحاذق وابو بدوي والعزبة الحمراء بمراكز بيلا وسيدي سالم وكفر الشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، وبالتعان مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الى اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، كما تم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ سبق له ونفذ عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.