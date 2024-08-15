قوات حرس الحدود تواصل جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية والمهربين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 05:30 مساءً - استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية فى توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين، وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالمجتمع والأمن القومى المصرى .

وفى إطار تكثيف جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 42 فردا فى محاولات لتهريب الأسلحة والذخائر وبحوزتهم 56 قطعة سلاح و4322 طلقة مختلفة الأعيرة و117 خزنة وتليسكوب ونظارة ميدان ، فضلاً عن ضبط فرد وبحوزته 4535 كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، كما تم ضبط 20 فردا فى محاولات لتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإستخدام عدد (140) عربة.

وكان من أبرز المضبوطات (870,148) قاروصة سجائر مهربة و(394) تليفون محمول و(12) هاتف متصل بالأقمار الصناعية و(15,920) عبوة أدوية ، ونجحت فى ضبط عدد (766) فرد فى محاولات للتنقيب العشوائى عن خام الذهب وضبط بحوزتهم عدد (624) عربة أنواع و(000,70 ) جوال من الحجارة مخلوطة بخام الذهب وعدد (161) جهاز كشف عن المعادن ، كما تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد (8375) فرد من جنسيات مختلفة.

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الغربى من ضبط فرد أثناء محاولته لتهريب أسلحة وذخائر وبحوزته (352) قطعة سلاح و(243,30) طلقة مختلفة الأعيرة و(10) خزنة ، كما تم ضبط فردين وبحوزتهما (961) كيلوجرام من جوهر الحشيش و(360,427) قرص مخدر ، وضبط 128 فردا فى محاولة لتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، باستخدام 332 عربة، وكان من أبرز المضبوطات (864,210,1) قاروصة سجائر مهربة و(000,31) تليفون محمول و(3) هاتف متصل بالأقمار الصناعية و(753,38) عبوة أدوية و(1275) جهاز GPS ، كما تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد (3909) فرد من جنسيات مختلفة .

وعلى الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالى والشمالى الشرقى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط فرد أثناء محاولته لتهريب أسلحة وذخائر وبحوزته (6) قطعة سلاح و(515) طلقة و(28) خزنة ، كما تم ضبط 151 فردا وبحوزتهم (906,15) كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ، فيما تم ضبط عدد (16) فردا أثناء محاولاتهم لتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإستخدام عدد (106) عربة ، وكان من أبرز المضبوطات عدد (519,56) قاروصة سجائر مهربة و(5791) تليفون محمول و(1078) عبوة أدوية، كما تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ 3 أفراد من جنسيات مختلفة .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود الدولة البرية والساحلية بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة .