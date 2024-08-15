فوز مركز شباب بلفيا ببنى سويف بالمركز الثانى فى كأس مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 06:32 مساءً - هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسئولى قطاع الشباب والرياضة بحصول فريق مركز شباب بلفيا "ممثل المحافظة" على المركز الثاني في مسابقة كأس مهرجان العلمين لمراكز الشباب "توتال إنرجيز" في خماسي كرة القدم، في المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي مركز شباب بهادة "ممثل محافظة القليوبية"، واستضافتها مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح هشام الجبالي مديرعام الشباب والرياضة بـبني سويف، حصول مركز شباب بلفيا على مركز الوصيف، في البطولة التي نظمتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة الشباب والرياضة، وجرت منافسات دور الثمانية "يوم الثلاثاء الماضي" بالمدينة الشبابية بالاسكندرية، فيما أقيمت مباريات دور الأربعة والنهائى"أمس الأربعاء" بالمدينة الترفيهية بمدينة العلمين، وذلك بمشاركة 8 محافظات (كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، مطروح، والإسكندرية)، حيث حصل مركز شباب أبيس "ممثل محافظة الأسكندرية" على المركز الثالث بعد تغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث على ممثل محافظة كفر الشيخ.

وتم تسليم الكؤوس والميداليات والجوائز على الفرق الثلاثة الأوائل بواقع: 10 آلاف جينه للفريق البطل صاحب المركز الأول و7500 جنيه لمركز شباب بلفيا "الوصيف صاحيب المركز الثاني" و5000 جنيه لمركز شباب أبيس "الإسكندرية"، الفائز في مباراة الثالث والرابع، بحضور: الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب بالوزارة، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ووسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب بالوزارة وقيادات الإدارة بالوزارة ورحاب صلاح مدير إدارة تنمية الشباب، وذلك بإشراف هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب، ومدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية.

في سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات المتفق عليها خلال لقاء المواطنين، يوم الأربعاء الماضي، وشهد بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.