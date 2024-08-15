وزير الأوقاف يستقبل الفنان كريم الحسيني

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة الفنان كريم الحسيني.

وأكد وزير الأوقاف أنه سنعمل الفترة المقبلة على صناعة وتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد، وأنه يجري التنسيق لإعداد عدد من الدورات المكثفة لعمال المساجد في التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لتكون باكورة الدورات المتخصصة في هذا الشأن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الالتزام بالانضباط الإداري من قبل عمال المساجد ينبغي أن يصاحبه في نفس الوقت السمت الحسن والمعاملة الحسنة التي تعكس روح الإسلام وجوهره، والرفق بالناس وتجنب المشقة عليهم.

وتقدم الفنان كريم الحسيني بالشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذا اللقاء الطيب، وعلى حسن الاستقبال، متحدثًا عن مشروعاته المسرحية مع ذوي الهمم، وأنه يستهدف دمج ذوي القدرات الخاصة مع المجتمع، مما يمكن أن يفتح مجالات عمل مشتركة لخدمة كل ذوي القدرات الخاصة من أبناء مصر الكرام.

وفي ختام اللقاء أهدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مصحف مصر للفنان كريم الحسيني.

الجدير بالذكر أن الفنان كريم الحسيني قد نشر مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه توقف بسيارته أمام أحد المساجد ليصلي صلاة العصر ولكن أخبره القائمين علي المسجد أن الصلاة قد انتهت وسيتم إغلاق المسجد لأنه يغلق بعد كل صلاة مباشرة وأنها تعليمات الأمر الذي جعل الفنان في حالة ضيق ووجه رسالة لوزارة الأوقاف ليشكو هذا الأمر عبر الفيديو.