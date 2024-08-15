نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يلتقي كورال نجوم الإنشاد دعما للموهوبين أعمارهم من (7- 14) عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بكورال نجوم الإنشاد - أول كورال أطفال متخصص في الإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم أعمارهم من(7- 14) عامًا - بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب وزير الأوقاف خلال اللقاء عن سعادته بهذه المواهب وهذه الروح التي تجمعهم، مؤكدًا أنه يرى في هذا الفريق مستقبلًا مشرقًا وعظيمًا، وسيُشَرِّفون مصر والعالم الإسلامي بأسره في القريب العاجل.

وأضاف وزير الأوقاف أن هذه المواهب من ورائها مجهود كبير، وحب صادق، وانسجام وتلاقٍ، وأن هذا اللقاء المثمر يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات، وخلق جيل جديد قادر على الإبداع.

وأعرب الكورال عن سعادتهم بهذا اللقاء المتميز مع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعن تطلعهم لإبراز موهبتهم من خلال المشاركة في أداء بعض الأنشطة والفعاليات بوزارة الأوقاف، حيث إنهم يتمتعون بالموهبة في أداء الأناشيد الدينية والمدائح النبوية.

جدير بالذكر أن كورال أطفال الإنشاد هو نواة لتخريج جيل جديد من الموهوبين، ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية، منها: الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي، وتنمية الحس القومي لدي الأطفال ودعمهم، وبمثابة شهادة ميلاد لمجموعة من المنشدين في مصر.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فريق كورال نجوم الإنشاد نسخة من مصحف مصر ومجموعة من إصدارات رؤية للنشء.

وعقب اللقاء قام فريق كورال نجوم الإنشاد بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة صحبهم فيها الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أبدوا خلالها سعادتهم التامة بالعاصمة الإدارية الجديدة وروعة تصميمها وجمال معالمها.