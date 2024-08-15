مباريات الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز وقمة تشيلسى ضد مان سيتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 07:29 مساءً - ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الجمعة، وفيما يلي مباريات الجولة الأولى من البطولة التي تستمر حتى 25 مايو من العام المقبل.



الجمعة 16 أغسطس



مانشستر يونايتد ضد فولهام



السبت 17 أغسطس



إيبسويتش تاون ضد ليفربول

أرسنال ضد ولفرهامبتون واندرارز

إيفرتون ضد برايتون آند هوف ألبيون

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون

نوتنجهام فورست ضد بورنموث

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا



الأحد 18 أغسطس

برنتفورد ضد كريستال بالاس

تشيلسي ضد مانشستر سيتي



الاثنين 19 أغسطس

ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير