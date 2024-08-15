عمرو الفقى: وزير الإعلام الفلسطينى أعجب بمعرض الأسرة ومستوى المنتجات بالعلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 07:29 مساءً - قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة خلال زيارته لمعرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعلمين الجديدة، إن وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، أبدى إعجابه الشديد بالمعرض وبمستوى المنتجات المقدمة بالمعرض، وهو المعرض الذى ينظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024 في دورته الثانية، ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

ويقام المعرض على مساحة 2000 متر، ويستمر حتى 25 أغسطس الجارى، بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، بمشاركة 76 عارضًا ينقسمون إلى 54 عارضًا من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب مشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومى للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.

كما يضم المعرض جناحًا خاصًا بأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وصندوق عطاء الاستثمارى الخيرى لدعم ذوى الإعاقة، والهلال الأحمر المصرى، ومشروعات برنامج "مستورة" لبنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى جناح خاص بمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التى يقدمها للمرأة والدعم النفسى والاجتماعى والقانونى، والتعريف بالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات التابع للمجلس القومى للمرأة.

ويضم المعرض العديد من مبدعى المنتجات الحرفية اليدوية التراثية من كافة أنحاء الجمهورية، حيث يقدمون منتجات الخزف والصدف وخشب السرسوع، وخشب جذوع الشجر، ومنتجات أخميم، والكروشيه، والمفروشات بأنواعها، والإكسسوارات، والأحجار والنحاس، ولوحات خشبية، ومنتجات غذائية ومخبوزات، كما يضم إبداعات محافظات أسوان وسيوة وسيناء من ملابس تراثية وعبايات وتوابل ومنتجات غذائية ومخبوزات.

كما يتضمن المعرض جناحًا خاصًا بمبادرة "نورة" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة وتشرف برعاية السيدة الأولى انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، مع جناح خاص ببرنامج الشمول المالى يتضمن أنشطة للتعريف ببرنامج الإدخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، فضلا عن منطقة ألعاب للأطفال.

ويشهد المعرض تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات على هامشه، منها مسرح لعرض مجموعة من الفقرات الفنية والألعاب والمسابقات التفاعلية، وعرض حى للمنتجات الحرفية اليدوية التى أنتجتها 20 سيدة من السيدات اللاتى تلقين تدريبات بالمجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقرة للتعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وعروض حية يومية لصناعة الخزف، والخيامية، والأرابيسك، والكروشيه، وعرض حى للكبار والأطفال لتعليمهن مجموعة من الحرف مثل الرسم على القماش والأطباق، وعدد آخر من فنون الحرف اليدوية المميزة.