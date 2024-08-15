الأجهزة الأمنية تنجح فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب كمية من مخدر الآيس بمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 08:30 مساءً -

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية، من ضبط طرد بريدى عبارة عن "حقائب مدرسية" حال تصديره إلى إحدى الدول عبر إحدى الشركات، وبتفتيشه عثر بداخله على كمية لمخدر الآيس "الشابو" مخبأة داخل الحقائب المشار إليها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد القائمين على تهريب الطرد المشار إليه تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص "من بينهم ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وعثر بحوزتهم على 4,350 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.