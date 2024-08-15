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مركز شباب بهاده بطلًا لكأس مهرجان العلمين لمراكز الشباب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 08:30 مساءً -  أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تتويج مركز شباب بهاده بالقليوبية بكأس مهرجان العلمين لمراكز الشباب ، في إطار فعاليات مهرجان العلمين.

 

جاء مركز شباب بهاده في المركز الأول، ومركز شباب بلفيا ببني سويف في المركز الثاني، ومركز شباب أبيس 2 من الإسكندرية في المركز الثالث.

 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مهرجان العالم علمين يُعبر عن جزء مهم جدًا في الجمهورية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة بمنشآتها التي تعبر عن أشياء كثيرة في الجمهورية الجديدة.

 

وجدير بالذكر، أن مهرجان العلمين فى نسختة الثانية، قد شهد العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة لجميع الفئات العمرية، لذا تعددت الفعاليات والأنشطة التي تلبي جميع الأذواق، ومن أبرز هذه الفعاليات، الألعاب المنتشرة في مختلف أرجاء المهرجان ومنافسات مهرجان العلمين لمراكز الشباب.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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