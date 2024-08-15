وزير العمل: مهرجان العلمين الجديدة جهد مبهر ورسالة أمان وسلام للعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 08:30 مساءً - شهد مهرجان العلمين الجديدة عقد مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزير العمل محمد جبران، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدامت الإعلامية.

وقال محمد جبران، أن مهرجان العلمين الجديدة وما نراه على ارض العلمين الجديدة هو رسالة أمن وسلام للعالم كله، ويؤكد على الأمان الذى تنعم به مصر.

واشار وزير العمل إلى أن الجو فى العلمين معتدل ونسبة الاشغالات فى الفنادق فى أعلى مستوياتها، وأكمل حديثه بان ما تم على أرض العلمين جهد كبير ونتيجة مبهرة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى أول من فكر فى اقامة مدينة العلمين الجديدة وثمار تلك الفكر المتطور هو ما نشهده اليوم على أرض العلمين الجديدة.

يذكر أن وزير العمل محمد جبران شارك فى جولة جولة بمعرض المشروع القومى لـ تنمية الأسرة المصرية بالعلمين الجديدة، بصحبة جولة تفقدية للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المعرض ينظمه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024 فى دورته الثانية، ويستمر حتى 24 أغسطس الجارى.

ويقام المعرض على مساحة 2000 متر، ويستمر حتى 25 أغسطس الجارى، بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، بمشاركة 76 عارضًا ينقسمون إلى 54 عارضًا من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب مشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومى للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.

كما يضم المعرض جناحًا خاصًا بأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وصندوق عطاء الاستثمارى الخيرى لدعم ذوى الإعاقة، والهلال الأحمر المصرى، ومشروعات برنامج "مستورة" لبنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى جناح خاص بمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التى يقدمها للمرأة والدعم النفسى والاجتماعى والقانونى، والتعريف بالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات التابع للمجلس القومى للمرأة.

ويضم المعرض العديد من مبدعى المنتجات الحرفية اليدوية التراثية من كافة أنحاء الجمهورية، حيث يقدمون منتجات الخزف والصدف وخشب السرسوع، وخشب جذوع الشجر، ومنتجات أخميم، والكروشيه، والمفروشات بأنواعها، والإكسسوارات، والأحجار والنحاس، ولوحات خشبية، ومنتجات غذائية ومخبوزات، كما يضم إبداعات محافظات أسوان وسيوة وسيناء من ملابس تراثية وعبايات وتوابل ومنتجات غذائية ومخبوزات.

كما يتضمن المعرض جناحًا خاصًا بمبادرة "نورة" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة مع جناح خاص ببرنامج الشمول المالى يتضمن أنشطة للتعريف ببرنامج الإدخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، فضلا عن منطقة ألعاب للأطفال.

ويشهد المعرض تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات على هامشه، منها مسرح لعرض مجموعة من الفقرات الفنية والألعاب والمسابقات التفاعلية، وعرض حى للمنتجات الحرفية اليدوية التى أنتجتها 20 سيدة من السيدات اللاتى تلقين تدريبات بالمجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقرة للتعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وعروض حية يومية لصناعة الخزف، والخيامية، والأرابيسك، والكروشيه، وعرض حى للكبار والأطفال لتعليمهن مجموعة من الحرف مثل الرسم على القماش والأطباق، وعدد آخر من فنون الحرف اليدوية المميزة.