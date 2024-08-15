وزير التعليم العالى يطلق شارة البدء لسباق رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 09:32 مساءً -

أطلق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شارة البدء لرالى السيارات الكهربائية للجامعات المصرية، المقام بمهرجان العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لوزارة التعليم العالي والشركة المتحدة على تنظيم "رالي السيارات الكهربائية" بمهرجان العلمين الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن ختام الموسم الخامس من رالي الجامعات للسيارات الكهربائية في مهرجان العلمين الجديدة، يوم مميز.

وأشار في كلمة خلال حضوره حفل ختام رالي الجامعات للسيارات الكهربائية في مهرجان العلمين الجديدة، إلى أننا اليوم موجودين في قلب مدينة العلمين الجديدة، هذا المكان لم يكن موجود منذ 6 سنوات، كانت مجرد صحراء قاحلة، واليوم تنبض بالحياة، وتم بنائها بسواعد شباب مصر، لافتاً إلى أن هذه المشروعات والمدن لشباب مصر.

وأكد مدبولى أن رالي الجامعات للسيارات الكهربائية في مهرجان العلمين الجديدة، من الفاعليات المهمة لبناء قدرات مهندسى ومصممى السيارات الكهربائية من شباب الهندسة المصرية، وقال : اشعر بالفخر كونى مهندس ان أرى شباب المهندسين يقومون بهذا الجهد، هذا الجهد يأتى في أطار أننا كدولة نشجع تعميق التصنيع المحلى والاستفاة من مخرجات البحث العلمى، مشدداً على وجود اهتمام من الدولة بصناعة السيارات وتوطنيها وخاصة السيارات الكهربائية.

وشدد مدبولى على أن رالي الجامعات للسيارات الكهربائية في مهرجان العلمين الجديدة، يخدم مجالات التنتمية المستدامة في مصر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها للرالى، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأكاديمية البحث العلمى وجامعة عين شس، والشباب المشاركين في الرالى، وقال أن الاهم نجاح التجربة، وأن كل سيارة تكون نموذج لمشروع مستقبلى.

وأطلقت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية أمس الأربعاء، النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية للجامعات، بمشاركة 43 فريقل من 28 جامعة مصرية.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق أكبر رالي للسيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط في "مهرجان العلمين الجديدة" أمس الأربعاء واليوم الخميس بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، ولجان تحكيم دولية أجنبية، بمنطقة U أرينا العلمين وسط 10 آلاف طالب.

ويعد رالى السيارات الكهربائية مصر (EVER) أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، وأول مسابقة تجمع بين توفير الدعم الفنى والمادي للفرق المشاركة بالمسابقة بجانب إدارة وإقامة الحدث الختامي للمسابقة، تستهدف مسابقة رالى السيارات الكهربائية طلاب كليات هندسة بالجامعات المصرية المختلفة ويعتبر الهدف الرئيسي للمبادرة خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وحشد واعداد كوادر من المهندسين المصريين في مجال صناعة وتطوير السيارات الكهربائية ووضع مصر - على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسى تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر والدخول في شراكات بالإضافة إلى تأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم وامتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة، إلى جانب دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين في جو حماسي ممتع.

تأتي المبادرة ضمن تنفيذ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرؤية مصر للتنمية الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا 2030 لدعم إنتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلى.