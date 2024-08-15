وزارة التعليم تعلن المناهج المقررة ودرجات التقييم للصفين الأول والثانى الابتدائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تطبق المناهج الدراسية التالية على الصفين الأول والثاني الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام بتوعياتها العربي واللغات، اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024 / 2025، وتشمل:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

متعدد التخصصات

التربية الدينية

التربية البدنية والصحية

الرياضيات

أنشطة التوكاتسو

وتكون مجمل الفترات الدراسية أسبوعيا 15 فترة، وفترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية connect plus الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية، ومدة الفترة الدراسية حصتان 100 دقيقة.

منهج القيم واحترام الآخر للصفين الأول والثاني من حلقة التعليم اللابتدائي يقوم بتدريسه معلم الفصل بواقع نصف فترة من فترات التربية الدينية أسبوعيا.

أما عن المناهج الدراسية الخاصة بتلاميذ الصف الثالث من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات الخاصة بنوعيها (عربي - لغات)، اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025 فهي كالتالي:

اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - متعدد التخصصات - القيم واحترام الآخر - التربية الدينية - التربية البدنية والصحية - أنشطة التوكاتسو.

ويقوم المعلم القائم على تدريس المواد المذكورة بتدريس مدة تخصصه منفردا لكل صف دراسي وفقا لقوائم الطلاب المعلنة على أن يختص معلم اللغة العربية بتدريس مادتي التربية الدينية والقيم واحترام الآخر، ويقوم معلم الرياضيات بتدريس منهج متعدد التخصصات وتترك آلية تنفيذ حصة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية الرياضية.

وبالنسبة لمناهج تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات الخاصة بنوعيها العربي واللغات، اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025 فهي كالتالي:

اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية الفنية - القيم واحترام الاخر - العلوم.

ويقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية، على أن يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة تقسم كالتالي:

- المهام التحريرية: 20 درجة لكراسة الأداء الصفي ويدون بها التلميذ الممارسات الصفية اليومية وتقيم أسبوعيا + 20 درجة للمهام التحريرية المنزلية وتقيم بشكل أسبوعي من خلال كراسة الواجب، و20 درجة للتقييم الأسبوعي في صورة أسئلة قصيرة.

- المهام الشفهية: وتكون من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم داخل الحجرة الدراسية عن طريق ممارسة إلقاء الأسئلة والحوار والمناقشة، ويتم تسجيلها بدفتر تحضير المعلم بشكل أسبوعي.

- المهام المهارية: وتكون من خلال ممارسة التلاميذ للمهارات الحياتية المتعلق بنواتج تعلم المادة الدراسية بشكل اسبوعي مثل استخدام البازل في تكوين الاشكال الهندسية، وتحديد الاتجاهات الجغرافية، ومهارات التواصل وعلاقة التلميذ بزملائه.. إلخ.

- الحضور والمواظبة: 5 درجات يتم تسجيلها بدفتر 5 سلوك بشكل منتظم.

ويلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذ في سجل يعده المعلم، ويتضمن توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة وفي نهاية كل فصل دراسي، يتسلم ولى الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ، وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائما: من 85% الى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق.

- يلبي التوقعات: من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانا: من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع: أقلل من 1% الى اقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر.

وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء المهام المذكورة، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي ويكون ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة إخطار ولى الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

ويشارك معلمو المواد الأساسية في تدريس المناهج والمقررات الدراسية المذكورة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلمو اللغة العربية والتربية الدينية، وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي، أما مادة المهارات المهنية فيقوم بتدريسها معلمو المجالات والأنشطة.

ويعتمد نظم التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي كما يلي:

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة.

- المهام الادائية 10 درجات.

- كراسة الواجب 5 درجات.

- كراسة النشاط 5 درجات.

- التقييم الأسبوعي 5 درجات.

- التقييم الشهري 5 درجات.

- المواظبة والسلوك 5 درجات.

- مجموع الدرجات : 100 درجة.

وتنقسم التقييمات في الفصل الدراسي الواحد إلى 3:

- تقييم شهري أول : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

- تقييم شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة ، في الفصل الدراسي كاملا ، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث ، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك.