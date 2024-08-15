نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2024.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية وإعلان نتيجة المرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الجامعات 2024.. موعد بدء المرحلة الثانية وإعلان نتيجة المرحلة الأولى

تسيطر حالة من الترقب والقلق على جموع الطلاب، في ظل الإعلان عن التنسيق الذي ينتظره الطلاب بشغف لمعرفة مصيرهم في اللحاق بالكليات والمعاهد ويتابع الطلاب عن كثب مراحل التنسيق، حيث تم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المراحل الأخرى تباعًا.

نتيجة المرحلة الأولى

ينتظر طلاب المرحلة الأولى نتيجة تنسيق الجامعات 2024، بعد غلق التسجيل لرغباتهم في الكليات غدًا الجمعة 16 أغسطس. ومن المقرر أن يتم إعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 في مؤتمر صحفي بعد غلق المرحلة بـ72 ساعة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما سيعلن في المؤتمر موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2024 والحد الأدنى لها والكليات المتاحة.

الحد الأدنى للقبول

- الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر (90.48%)، بإجمالي 23850 طالبًا.

- الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07%)، بإجمالي 15355 طالبًا.

- الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29%)، بإجمالي 73995 طالبًا.

عدد الطلاب المتقدمين

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد بلغ حتى الآن 92 ألف طالب وطالبة. يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، من خلال الرابط التالي: [tansik.digital.gov.eg](https://tansik.digital.gov.eg).

إرشادات لكتابة الرغبات

يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: [mohesr.gov.eg](https://mohesr.gov.eg)

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك: [facebook.com/MOHESREGYPT](https://www.facebook.com/MOHESREGYPT)

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنستجرام: [instagram.com/mohesregypt](https://www.instagram.com/mohesregypt)

