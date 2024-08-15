ابراهيم عبد الجواد: لا يوجد حدث أفضل من رالي EVER لنقدم الشكر للرئيس السيسي على مدينة العلمين الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قال الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، إنه لا يوجد حدث أفضل من رالي EVER الذي يعتبر أكبر رالي على مستوى الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية على مستوى الجامعات، لتقديم الشكر للرئيس السيسي والقيادة السياسية على مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت مدينة عالمية.

وأضاف عبد الجواد المتحدث الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة خلال تقديمه حفل ختام رالي EVER، بحضور رئيس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة لم تكن يوما منتجعا سياحياً، واليوم نشاهدها، وهي مدينة عالمية يعمل بها الآلاف من أبناء مصر، بفضل رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن رالي EVER هو الأكبر من نوعه للسيارات الكهربائية على مستوى الجامعات في الشرق الأوسط.

كما قدم الشكر للشركة المتحدة، على المجهود الكبير في تنظيم هذا الحدث بمدينة العلمين الجديدة.



