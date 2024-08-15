ننفرد بالحركة الدبلوماسية الجديدة لترقية أعضاء بالسلك الدبلوماسي لعام 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 11:30 مساءً - تنفرد "صوت الأمة" بنشر الحركة الدبلوماسية الجديدة بشأن ترقيات بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بعد اعتمادها بشكل رسمي، وذلك بتعيين عدد من السفراء في وظيفة سفر من الفئة الممتازة وهم نهلة محمد عصام الدين الظواهري، منال محمد محمد عبد الدايم، هشام فتحى محمد مصطفى ، إيهاب أحمد بدوى سيد، محمد أحمد فتحى أبو الخير، حسام الدين محمد أحمد، خالد محمد عبد الحليم راضی، خالد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، أحمد محمد عثمان شاهين، وائل أبو بكر عبد القادر النجار، عمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث، أحمد شهاب الدين إبراهيم، محمد محمد خليل مرسى، بسام عصام راضي عبد الحميد، ياسر محمد أحمد شعبان، شريف أحمد محمود كامل.

وأكد مصدر مطلع مساء الخميس، أنه تقرر تعيين عدد من الوزراء المفوضين إلى وظيفة سفير وهم وليد أحمد شمس الدين مصطفى، ياسر حسن فرج الشيمي، نجلاء محمد نجيب أحمد فراج، علياء سمير برهان راغب، محمد أحمد وجيه حجازی، أحمد عبد العظيم زينهم عبد الشكور، باهر فاروق أحمد شويخي، محمد السعيد أحمد الباز، أيمن ثروت أمين عبد العزيز، أمين أحمد أمين حسان، محمد حمدى محمد مختار الملا، أحمد فوزى عبد الجليل الشريف، وائل محمد لطفى إبراهيم باتع، جورج عازر صليب تادرس، كامل زايد كامل محمد جلال، مصطفى إبراهيم ربيع منصور.

أوضح المصدر أنه تقرر عدد من المستشارين إلى وظيفة وزير مفوض وهم هيثم محمد حسني محمد إبراهيم، خالد محمد صفى الدين محمد سليمان، جمال رشدى أبو الحسن محمد، حازم محمد ممدوح محمود فوزي، هبة عز الدين أنور محمد نجم، ميراندا كميل فيكتور جبران، أحمد محمد شريف عبد العزيز الأنصاري، سماح عبد المنعم أمين بدوى، أحمد حسين شعبان شيحه، رانيا محمد محمد أحمد البحبوحي، نادين مراد محسن إبراهيم الجندى، محمد عمر عبد العزيز الفقى، هاني عادل ديمترى يسى، رانيا محمود إبراهيم عبد المجيد، مهند مزارع إبراهيم عبد الجواد، تامر عبد الحكيم إبراهيم حموده، علياء حمدى حسن أبو النجا،كريم فتحى محمود أبو العينين، حسين السيد محمود سيد أحمد الشاعر، أحمد فهمى عبد الجيد شاهين، محمد طاهر سيد عباس بدر، محمد عبد الفتاح محمد اللبودي، عماد سمير مرقص مطر، عبد الله محمد محمد موافي، محمد مصطفى حافظ أحمد قنديل، كريم محمد فتحى سعد، نازلى على أحمد زكى الفيومي.

وتقرر تعيين عدد من السكرتيرين الأوائل في وظيفة مستشار وهم عثمان مجدى محمود أحمد، حنان محمد بشارى على حسين، دينا عبد الرحمن محمد هيكل، مصطفى محمد السيد ندا، أمل أحمد هانئ زكي إبراهيم بيان، عمرو عصام الدين صادق أحمد، محمد محمد صاوي دردير، وائل محمود عبد العزيز محمود الدهشان، أحمد حسين محمد رشاد على يونس، نوران محمد عمر عطية، محمد شوقى أحمد الأبرق، حازم سيد عبد الهادى محمد، دعاء عبد العظيم أحمد شحاته، عبد المنعم محمد عبد المنعم الشاذلي، كريم محمد عبد القادر الخشاب، محمود يحيى على عبد القادر، محمد بيلى إبرهيم العليمي، نيفين محمد عبد الله محمد جمال الدين، نهى أحمد سمير محمد معوض، دينا مصطفى سميح عويس عبد الحفيظ، إسلام محمد إبراهيم على تميرك، وتقرر تعيين في وظيفة سكرتير أول السكرتيرين الثواني وهم محمد يوسف أحمد الشرقاوي، نهى قناوى محمد قناوى، هند منذر محب أبو ريه، أحمد على رمضان مصطفى، ياسمين أشرف محمد عاكف، عصام الدين محمود أبو الفضل محمودـ، شهيرة خالد خليل القاضي، رامى محمد محمد رضا السيد، خالد محمد حسين عبده، أبرار محمود وجدى عباده رسلان، آية كمال إبراهيم حسن، جيهان شريف محمد عبد المجيد الحديدي، يارا مصطفى كرم عبد العزيز، محمد عاطف جمال الدين إسماعيل، سمر عزت محمد عطية، رضوی محمود جميل أحمد الديب، عبد الله إبراهيم عبد الحميد التلب، أحمد محمد أحمد همام أبو السعود، كريم محمد حسام الدين حسن إسماعيل جودة، محمد الحسيني المحمدى محمد، مى رأفت محمد عبد الرحمن كشك، أحمد طارق إبراهيم معاطى، نادين عز الدين فهمى محمود، منار أسامة عبد الله الشيخ، حنان محمد إبراهيم عبد العال، رمضان أحمد رمضان موسى، ياسمين سامي محمود أحمد سويلم، جينا عصام عطا الله اسطفانوس، عبد الله حسنى أحمد محمد عبد الله، سارة عادل هنرى إبراهيم، محمد سمير عبد المنصف سالم، غادة شوقى إسماعيل على سليمان.

بحسب المصدر، شمل القرار تعيين سارة أيمن محمد محسن من وظيفة سكرتير ثالث إلى وظيفة سكرتير ثان مع إرجاع أقدميتها في الوظيفة المعينة فيها إلى 2023/09/7 تاريخ تعيين زملائها في ذات الوظيفة، وبحيث يكون ترتيبها تالياً للسكرتير الثاني / محمد علاء محمود إبراهيم، وسابقاً على السكرتير الثاني / ندى عادل.

وتقرر تعيين في وظيفة سكرتير ثان كل من السكرتيرين الثوالث وهم أحمد محمد عبد الغني محمد أبو النجا، عبد الرحمن محمد فريد حجازی، فؤاد فؤاد أحمد فؤاد حتة، نهال محمود عبد الوهاب البنا، أحمد محمد محمود سيد أحمد، عبد الرحمن أحمد عمرو صفوت عطا، محمد عمرو السعدى عبد الحميد، يوسف صابر حنا يوسف حسب الله، كريم إيهاب أحمد رحمى الشرقاوى، ماريز منير حبيب مرقص، محمد أسامة رجب أيوب، مي عادل شافعي محمد عثمان، أحمد محمد هاني شفيق الرافعي، سها محمد ثروت عبد العزيز منصور، أحمد فوزى محمد السعيد جوهر، مريم عادل عبد اللطيف الباسوسي، على أحمد منتصر على أحمد بيومى، عبد الرحمن أحمد على إبراهيم، أحمد زينهم عبد الحميد عيسى مرزوق، محمد أحمد نبيل السيد البدرى، محمد حمدى درديرى أحمد، رانده محمود جميل الديب، أحمد جمال أحمد حسن، أميرة سامى عبد المحسن الباجوري، مارى صلاح عطا الله سليمان سعيد، هدير إبراهيم سيد محمد، أمنية مدحت حمدى محمد توفيق، عبير فيصل محمد عبد الحميد بكر، ياسر أحمد عزى عبد اللطيف فرجاني، شريف محمود بشير على حسين، محمد حسين على على.

فيما شملت الحركة تعيين عدد من الملحقين في وظيفة سكرتير ثالث وهم آية على عبد اللطيف على حجازي، هاجر محمود محمد سعيد عبد اللطيف، عمر محمد محمد عبد المنعم محمد سليمان، أحمد أمير إبراهيم محمد صلاح، أحمد فيصل عبد الحميد شحاتة قنديل، بيريهان فتحى السعيد عامر محمد، عمر أكرم محسن حمدى، أحمد سعد محمد سعيد زويل، أحمد محمد سامي عبد الفتاح، السعيد عزت السعيد أحمد عبد الفتاح، أحمد نبيل زكى مروان السيد، سارة طاهر محمد العيسوى، هايدى أحمد عبد الغنى مصطفى محمود، آلاء عبد العظيم محمود محمد عبد الفتاح، جيداء أشرف عبد السلام عيد، نادين ممدوح عثمان عابدين محمد، منة الله مصطفى محمد عبد السلام، محمد عبد المنعم عبد الحميد شحاتة قنديل.