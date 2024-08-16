أكاديمية البحث العلمي لـ«صباح العلمين»: صناعة السيارات الكهربائية تدعم مهارات الطلاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قالت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الدعم الفني لطلاب الجامعات مهم لأنه يبني الكوادر ويشجع الشباب، مشيرة إلى صناعة السيارات الكهربائية تدعم مهارات الطلاب فعلي سبيل المثال طلاب الهندسة قسم الميكانيكا يحصلون على مهارات أخري خلال صناعة السيارات.

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "صباح العلمين" الذي تقدمه فى حلقة اليوم الإعلامية لما جبريل على قنوات المتحدة: "كل فريق يكون لديه طلاب من أقسام مختلفة مثل الميكانيكا والكهرباء والكمبيوتر وغيرها لأن السيارة بها مكونات كثيرة.. والتعاون بين الخبرات وفى نهاية الرالي يحصل الطلاب على خبرات من مجالات مختلفة.. وهدفنا بناء قدرات لشباب الجامعات من خلال مثل هذه الفعاليات".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.