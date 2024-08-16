"مسار إجباري" يغنى كانت هتفرق فى الوداع على مسرح يو أرينا بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 01:30 صباحاً - قدم فريق مسار إجباري خلال حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا، أغنية "كانت هتفرق في الوداع"، و"تقع وتقوم"، فيما أهدي أغنية الشهيد لشهداء غزة وكل شهيد خرج من بيته ولم يعد، فيما كتب الفريق أسماء الشهداء على شاشات خلفية المسرح.

وقدم الفريق أغنيات "معاك في تفاصيلك" و"صياد" و"نص الحاجات" و"فاكرة"، وذلك وسط حضور كثيف من جمهور المهرجان ومحبي عشاق موسيقى وأغاني الفريق.

ويعد مسار إجبارى من أشهر وأقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربى، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرأ الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز الأغاني التي تلقي صدى كبيرا بين جماهير الفريق هم أغنية "نهايات الحكاوى" و"صباحك" وأغنية "ريتك معايا"، وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

يشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسس فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية، كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.

وبات مهرجان العلمين الجديدة أحد أكبر المهرجانات الترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بما يتضمنه من فعاليات ضخمة ومتنوعة ما بين حفلات فنية غنائية إلى مسرح ومهرجان للطفل بدأ أمس ممثل فى مهرجان نبتة إلى غيرها من الفعاليات المميزة.