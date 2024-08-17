نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الحصاد الأسبوعي لوزارة الأوقاف المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الأوقاف المصرية حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال الفترة من 10 حتى 16 أغسطس 2024م، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال "انفو جراف" يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:



السبت 10 أغسطس

*وزير الأوقاف يكلف رئيس القطاع الديني بالاجتماع بقيادات الدعوة بالسويس.. وحملة مفاجئة على مساجد المحافظة

*إطلاق متجدد لمصحف مصر عبر التطبيق الإلكتروني



الأحد 11 أغسطس

*وزير الأوقاف يستقبل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة

ويستعرضان آفاق التعاون المشترك



* وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من شيوخ مطروح وشمال سيناء.. حيث استعرض وزير الأوقاف خلال اللقاء جهود وزارة الأوقاف القرآنية والدعوية في محافظتي مطروح وشمال سيناء، وفي مقدمتها التوعية بالقضايا الوطنية والمجتمعية.

*وزير الأوقاف يتفقد مبنى هيئة الأوقاف المصرية ويعقد اجتماعًا بقيادات الهيئة.. ويوجه بمنتهى الانضباط والانتظام في تحصيل إيرادات الأوقاف

الاثنين 12 أغسطس

*وزير الأوقاف ينيب رئيس القطاع الديني في إلقاء كلمته بمبادرة "القدس عربية" بجامعة الدول العربية

*وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية وعميد كلية أصول الدين والدعوة يفتتحون مسجد الربيع بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة

*وزير الأوقاف مناقشًا لرسالة ماجستير بعنوان: "الإمام يوسف أفندي زاده.. وجهوده في خدمة السنة النبوية" بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

*وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم وصيانة مقبرة وضريح الإمام محمد متولي الشعراوي (رحمه الله) بقرية دقادوس

الثلاثاء 13 أغسطس

*وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والوفد المرافق له.. ويشيد بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والبحريني



*وزارة الأوقاف المصرية تطلق قناتها على تطبيق الواتساب من أجل إيصال جديدها وأحدث الأخبار ونشر الفيديوهات لمتابعيها.

الأربعاء 14 أغسطس

*وزير الأوقاف والتضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في عدد من الملفات المشتركة.

*وزير الأوقاف يزور دار الإفتاء ويهنئ مفتي الجمهورية بثقة سيادة الرئيس بتكليف فضيلته مفتيًا للجمهورية.

الخميس 15 أغسطس

*وزير الأوقاف يلتقي كورال نجوم الإنشاد، دعمًا للموهوبين من شباب الغد وصناع المستقبل.

*وزير الأوقاف يستقبل الفنان كريم الحسيني.. ويطلق برنامج دورات مكثفة لعمال المساجد في التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن.

* وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري يلتقي بالأئمة والوعاظ المدنيين العاملين بالقوات المسلحة.

*الأنشطة القرآنية في أسبوع*

• مقرأة دوت الخليج: تم عقد (٦٨٧) مقرأة.

• مجالس الإقراء: تم عقد (١٧) مجلسًا.

• مقارئ الواعظات: تم عقد (٣٥) مقرأة.

• مراكز التلاوة: تم عقد (٢٢) حلقة.

• المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد (26) مقرأة.

• مقارئ الأئمة: تم عقد (٦٣١) مقرأة.

• مقارئ الأعضاء: تم عقد (٨٥٣) مقرأة.

• المقارئ النموذجية: تم عقد (٢٦) مقرأة.

• مقرأة الجمهور: تم عقد (٢٥٦١) مقرأة.

• مقرأة السيدات: تم عقد (٥) مقارئ.

• برنامج (صحح قراءتك): تم عقد (٧٥٦٥) مجلسًا.

• مكاتب التحفيظ على درجة: تم عقد (٧٥٠) حلقة.

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة: تم عقد (١٤٠٠) حلقة.

• برنامج التحفيظ عن بعد: تم عقد (٧٠) حلقة.

• تم عمل مقرأة سورة الكهف من مسجد الإمام الشافعي.

• تم عقد عدد (٢) أمسية ابتهالية.

*الأنشطة الدعوية في أسبوع*

1. تنفيذ مجالس الفقه بواقع (33) مجلسًا بعدد (15) مديرية: ( القاهرة - الشرقية - بني سويف – الجيزة – البحيرة – المنوفية – المنيا – الغربية – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – قنا – الدقهلية – أسيوط – الفيوم).

2. تنفيذ مجالس الإفتاء (واعظات) بواقع (27) ندوة بعدد (10) مديريات: (القاهرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية - الإسكندرية - كفر الشيخ – سوهاج – البحيرة – المنيا - أسيوط).

3. تنفيذ مجالس الإقراء بواقع (60) مجلسًا بعدد (18) مديرية: (القاهرة – الشرقية – المنوفية – القليوبية – المنيا – كفر الشيخ – قنا – الفيوم – سوهاج – دمياط – الجيزة – بورسعيد – بني سويف – البحيرة – أسوان – الإسكندرية- أسيوط - الغربية).

4. تنفيذ مجالس الكرسي العلمي بواقع (10) كراسي بعدد (5) مديريات: (القاهرة – أسيوط – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ).

5. تنفيذ الدروس المنهجية "واعظات" بواقع (90) درسًا بعدد (13) مديرية: (القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الغربية - الشرقية – المنوفية – المنيا – أسيوط – بني سويف -سوهاج - الفيوم – الإسكندرية – كفر الشيخ).

6. تنفيذ الدروس المنهجية "أئمة" بواقع (1000) درس بجميع المديريات.

7. تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بواقع (25079) مسجدًا بجميع المديريات يومي الإثنين والأربعاء بعد صلاة العصر.

8. تنفيذ الندوات العلمية بواقع (76) ندوةً بجميع المديريات يوم الإثنين بعد صلاة المغرب.

9. تنفيذ المنبر الثابت بواقع (1122) منبرًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

10. تنفيذ مجالس العلم والذكر بواقع (3026) مجلسًا بجميع المديريات يوم الخميس بعد صلاة المغرب.

11. تنفيذ الأسبوع الثقافي بالقاهرة والوجه القبلي بعد صلاة المغرب أيام (الأحد – الإثنين - الثلاثاء) بعدد (12) مديرية: (القاهرة – الجيزة – الفيوم- بني سويف – المنيا- أسيوط - قنا - الأقصر – أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر - سوهاج).

12. تنفيذ برنامج "الندوات العلمية" بعدد (76) ندوة في جميع المديريات يوم الإثنين بعد صلاة المغرب.

13. تنفيذ ندوة علمية دينية كبرى يوم السبت الموافق ١٠ أغسطس بمسجد (الرحمة) شرق مدينة نصر - مديرية أوقاف القاهرة، بعنوان: "ضرورة التصدي للانحرافات السلوكية... مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".

14. تنفيذ ندوة علمية كبرى بالتعاون مع صحيفة عقيدتي يوم الأربعاء الموافق ١٤ أغسطس بمسجد الإمام علي رضي الله عنه بإمبابة - مديرية أوقاف الجيزة، بعنوان: "كَيْفَ تَكُونُ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللهِ.. وَإِذَا أَحَبَّكَ اللهُ سَخَّرَ لَكَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ".

15. تنفيذ ندوة علمية دينية كبرى يوم الأربعاء الموافق ١٤ أغسطس بمسجد طلعت حرب بإمبابة – الجيزة، بعنوان: "ضرورة التصدي للانحرافات السلوكية العنف والعدوانية".

16. تنفيذ لقاء الجمعة للطفل بجميع المديريات بواقع (27) لقاءً يوم الجمعة الموافق ١٦ أغسطس، ويُعقد اللقاء الرئيس بمسجد الشرقي – المنشأة الكبرى كفر شكر - مديرية أوقاف القليوبية.

17. تنفيذ عدد (10) قوافل دعوية يوم الجمعة ١٦ أغسطس بمديريات: (القليوبية - المنيا – شمال سيناء - الغربية – البحر الأحمر – المنوفية – بورسعيد – بني سويف – البحيرة – أسوان).

18. تنفيذ القافلة المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف يوم الجمعة ١٦ أغسطس بمديريتي: ( السويس - الإسماعيلية) بواقع ( 20) مسجدًا.

19. تنفيذ القافلة الدعوية للواعظات يوم الجمعة ١٦ أغسطس بمديرية أوقاف القليوبية) بمشاركة عدد (6) واعظات.

20. تنفيذ قافلة مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الافتاء بمديرية شمال سيناء يوم الجمعة ١٦ أغسطس بواقع ( 13) مسجدًا.

21. تنفيذ عدد (61) ندوة عن الصحة الانجاببة بالتعاون مع وزارة الصحة بعدد (19) مديرية: (القاهرة – الجيزة - جنوب سيناء - شمال سيناء - أسوان - المنوفية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الغربية - الفيوم - قنا - سوهاج - أسيوط - بني سويف - القليوبية - المنيا – الوادي الجديد).

22. تنفيذ عدد (37) ندوة ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (12) مديرية: (الجيزة - جنوب سيناء – دمياط - الدقهلية - الشرقية - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان - قنا - المنوفية - مطروح - المنيا).

*افتتاح المساجد في أسبوع*

تم افتتاح (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.

*البر وخدمة المجتمع في أسبوع*

توزيع (١٠) أطنان لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.