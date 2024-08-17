تسليم وحدات سكنية جديدة بالمنطقة الشاطئية في العلمين الجديدة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، في تسليم عدد من الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة الشاطئية، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القطاع التنمية وتطوير المدن.

تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة بالمنطقة الشاطئية

وذكر المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الإنشاءات الجديدة بمدينة العلمين الجديدة مصدر فخر لكل المصريين، مضيفا «نسعى للانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت، وبأعلى جودة ممكنة».

وقال «إبراهيم»، نسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الإنشاءات بالمدينة، حيث يستمر العمل ببعض المشروعات على مدار 24 ساعة دون توقف، لتسليم المشروعات طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة سلفا.

وأشار إلى أن مشروعات منطقة الأبراج الشاطئية تكلفت 30.01 مليار جنيه، وتضم المرحلة الأولى منها عدد 15 برجا، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني بها وأعمال تشطيبات الواجهات، فيما بلغت نسبة أعمال التشطيبات الداخلية 65%، وجاري تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني لـ44 طابقا، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية في الأبراج الشاطئية 6300 وحدة، وعدد الوحدات التجارية 759، والإدارية 5 وحدات.

وأوضح «إبراهيم»، أنه البدء في تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالي 7 أبراج، وفي مرحلة الهيكل الخرساني بإجمالي عدد وحدات 1907 وحدة، بخلاف الفندق البالغ عددها 172 وحدة.