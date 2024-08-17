الإعلامية دنيا صلاح عبد الله: 104 جنسيات من سياح العالم استمتعوا بزيارة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - استضاف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج «صباح العلمين»، المٌذاع عبر فضائية ON، عددًا من مذيعي راديو النيل.

وقالت دنيا صلاح عبد الله، مذيعة «ميجا إف إم»، إن الإنشاءات التي اُفتتحت هذا العام في العلمين الجديدة أظهرت مدى مساحة المدينة وحجمها الكبير، مشيرًة إلى المسارح الكثيرة وكذلك المنطقة التراثية.

وأضافت: «شهدت مدينة العلمين الجديدة هذا العام حضور عدد كبير جدًا من السائحين من 104 جنسيات طبقا لبيانات وزارة السياحة».

وتابعت: «هناك تفاعل واندماج كبير هذا العام بين كل القنوات والشركات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقد أحدث ذلك حالة رائعة، وهناك ردود أفعال إيجابية من الجمهور، وحالة احتفاء رائعة بمهرجان العلمين وبالمدينة».