مذيع شعبي إف إم لـ "صباح العلمين": سعيد جدًا هذا العام بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - استضاف برنامج «صباح العلمين»، المُذاع عبر فضائية ON ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عددًا من مذيعي راديو النيل.

قال عمرو أبو حمدة، مذيع شعبي إف إم، إن آخر مرة زار فيها منطقة الساحل الشمالي كانت في عام 2013، بينما كانت زيارته التالية في عام 2021.

وأضاف «أبو حمدة» خلال لقائه ببرنامج «صباح العلمين»: «كنت أتابع كل ما ينشر عن مدينة العلمين الجديدة على السوشيال ميديا، لكنني سعيد جدًا هذا العام بمدينة العلمين الجديدة، هناك تسهيلات كبيرة لوصول المواطنين إلى المدينة هذا العام، مما يجعل زيارتها سهلة للغاية».

وتابع: «أنا أعشق الطبيعة، وعندما رأيت البحر كنت سعيدًا للغاية، البحر جميل، وهناك تناغم بين البحر وأبراج العلمين، بالأمس زرنا يو أرينا، ولم أكن أتوقع أن يكون المكان بهذا الحجم، فهو مختلف ومتطور بشكل كبير».