انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة السبت 17 أغسطس.. صدمة جديدة من الأرصاد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل صادمة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة السبت 17 أغسطس 2024، وفقًا لما كشفت عنه الصور القادمة من الأقمار الصناعية الاخيرة ، وذلك بعد عودة ارتفاع درجات الحرارة، خلال هذه الأيام.
وكشفت الأرصاد عن تطورات طقس
- اليوم السبت 17 أغسطس 2024 في بيان لها أذعته الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العليا للهيئة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي الفضائية المصرية.
حالة الطقس الساعات القادمة
- وأوضحت غانم أن حالة الطقس الساعات القادمة السبت 17 أغسطس 2024 أنه سيسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
- وتابعت عضو الهيئة العليا للهيئة أن حالة الطقس الساعات القادمة السبت 17 أغسطس 2024، ستشهد ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.