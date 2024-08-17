سويلم يبحث مع ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر تعزيز التعاون بين الوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - - التعاون فى مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه من خلال الحملات التوعوية التى تنفذها اليونيسيف والحملة التوعوية التى ستطلقها الوزارة قريبا تحت عنوان ( ع القد )

- مشاركة اليونيسيف فى توصيل المنازل بشبكات الصرف الصحى بمراكز حياة كريمة يتكامل مع مجهودات الوزارة لخدمة المنظومة المائية بذات المراكز

- الدكتور سويلم : أهمية مشاركة اليونيسيف فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه، والسيد هوبكنس يؤكد مشاركة المنظمة فى الإسبوع

- دعوة اليونيسيف لدعم مبادرة AWARe و رعاية أحد محاور عمل المبادرة

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى السيد/ جيرمن هوبكنس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فى مصر .

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها ، حيث أكد الدكتور سويلم على إستعداد الوزارة للتعاون مع المنظمة فى هذا المجال خاصة فى ظل وجود العديد من الحملات التوعوية الهامة التى تنفذها منظمة اليونيسيف والتى يمكن إدراج تنويهات عن المياه ضمن فعالياتها ، متوجها بالدعوة للمنظمة للمشاركة فى الحملة التوعوية التى ستطلقها الوزارة قريبا تحت عنوان ( ع القد ) بالمشاركة فى الندوات المزمع عقدها او تقديم برامج تدريبية للمنتفعين عن طرق ترشيد المياه ، و دراسة إطلاق مسابقة عن المياه لطلبة المدارس بالتعاون مع اليونيسيف ، ودراسة مقترح إعداد كتيبات للأطفال تعرض حقائق مبسطة عن نهر النيل والمياه .

كما تم التباحث حول الدور الهام الذى تقوم به المنظمة فى مجال توصيل المنازل بشبكات الصرف الصحى بمراكز مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاسكان ، وهو ما يتكامل مع مجهودات وزارة الموارد المائية والري لخدمة المنظومة المائية بمراكز المبادرة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية مشاركة اليونيسيف فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه المزمع عقده فى شهر اكتوبر المقبل ، والذى من المتوقع أن يشهد إقبال كبير من المشاركين خاصة مع عقد إسبوع المياه الأفريقي التاسع بالتزامن مع الاسبوع ، مؤكدا على أهمية مشاركة خبراء من المنظمة فى فعاليات الاسبوع لإثراء المناقشات خلال الجلسات المختلفة .

وقد اكد السيد هوبكنس على حرص منظمة اليونيسيف على المشاركة كل عام فى فعاليات إسبوع القاهرة للمياه الذى يعد أحد الفعاليات الدولية البارزة فى مجال المياه ، مؤكدا مشاركة ممثلين عن المنظمة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

كما تم دعوة منظمة اليونيسيف لدعم مبادرة AWARe ودراسة رعاية المنظمة لأحد محاور عمل المبادرة إيمانا بدور المنظمة الهام فى خدمة المجتمعات المحلية بالدول النامية وخاصة الدول الافريقية .