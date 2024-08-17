الفرع الدولي لجامعة القاهرة يفتح أبوابه غدًا أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - يفتح الفرع الدولي لجامعة القاهرة أبوابه، غدًا الأحد الموافق 18 أغسطس، أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجه الدراسية المتنوعة، للتعريف بالفرع وبرامجه الأكاديمية وطبيعية الشهادات التي تمنحها، والمزايا والتسهيلات المقدمة، والرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم.

ويتاح للطلاب خلال جولتهم، الاطلاع على أحدث التطورات في البنية التحتية للفرع الدولي، بما في ذلك قاعات المحاضرات، وقاعات الاطلاع والمذاكرة، ومعامل الحاسب الآلي، ومعامل الإلكترونيات وغيرها من الأماكن.

كذلك سيتعرف الطلاب وأولياء أمورهم خلال جولتهم بالفرع الدولي على الخدمات التي تقدم للطلاب، ومن أهمها الإرشاد الاكاديمي، والدعم النفسي، والرعاية الطبية، والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، كما سيتم عرض برامج الأنشطة الطلابية والفعاليات المتنوعة التي أقيمت خلال العام الدراسي الماضي.

جدير بالذكر أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يضم برامج دراسية في مختلف التخصصات بالشراكة مع جامعات أجنبية مرموقة، حيث تستهدف جامعة القاهرة من خلاله جذب الطلاب المتميزين المصريين والوافدين والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم والكشف عن إبداعاتهم ومواهبهم، وذلك من خلال توفير تعليم متميز يواكب أحدث النظم التعليمية، ويتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية.