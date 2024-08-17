الصحة: المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ قام بزيادة 70 سرير وحضانة فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - الصحة: منظومة الرعايات قامت بتوفير الخدمة الطبية ل 13 الف و424 حالة .. وتحويل 2664 حالة من المستشفيات الخاصة بالحضانات والرعايات الى المستشفيات الحكومية خلال فترة لا تتعدى 30 دقيقة

الصحة: زيادة اعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بنسبة 12% للرعايات المركزة و 10% للحضانات

اعلنت وزارة الصحة والسكان، ان المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ قام بزيادة 70 سرير وحضانة فى الأقسام الحرجة بالمستشفيات ب 6 محافظات خلال الفترة من 10 يوليو 2024 الى 10 أغسطس 2024.

ياتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بزيادة اعداد الاسرة والحضانات بالمستشفيات والعمل على خفض مدة الانتظار وتوفير الخدمة الطبية بشكل أسرع، للوصول إلى النسب العالمية في مدة الاستجابة.

واشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى ان الزيادة تضمنت "29 رعاية مركزة، 24 حضانة، 13 رعاية أطفال، 4 رعاية متوسطة (حروق)"، حيث تم زيادة 10 رعاية مركزة بمستشفي سوهاج العام، و 13 حضانة و4 رعاية متوسطة حروق بمستشفى طهطا بمحافظة سوهاج، وبمحافظة الفيوم تم زيادة 6 حضانة و4 رعاية أطفال بمستشفى اهناسيا، وبمحافظة قنا تم زيادة 8 رعاية مركزة بمستشفى صدر قنا، وبمحافظة القاهرة تم زيادة 2 رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام، 9 رعاية أطفال بمستشفى منشية البكري، وبمحافظة بنى سويف تم زيادة 5 حضانة بمستشفى بنى سويف التخصصي، وبمحافظة الجيزة تم زيادة 9 رعاية مركزة بمستشفى الوراق، مؤكدًا على زيادة الرعايات والحضانات تباعًا بباقي محافظات الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار"، الى زيادة اعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بنسبة 12% للرعايات المركزة ، 10% للحضانات، فيما نجحت المنظومة فى تسكين 13 الف و424 حالة خلال الفترة من 10 يوليو 2024 الى 10 أغسطس 2024، كما تم تحويل 2664 حالة من المستشفيات الخاصة بالحضانات والرعايات من طالبى الخدمة الى المستشفيات الحكومية من خلال توجيه الحالات بين الغرفة المركزية للرعايات وهيئة المستشفيات التعليمية والمستشفيات الجامعية خلال فترة انتظار زمنية لم تتعدى 30 دقيقة.

ومن جانبه قال الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه تم التأكيد على مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالتحديث الدوري والمستمر لعدد الاسرة الحرجة بالمستشفيات إلكترونيا على المنظومة، وتفعيل المرور على المستشفيات وخاصة المرور فى الفترات المسائية، كما انه جاري زيادة الكوادر البشرية للاطباء تخصص (رعاية، وحضانات) بالمديريات والمستشفيات.

واشار الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، الى ان المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ يعتمد علي تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في معرفة كافة الأسرة الشاغرة بالمستشفيات بالتخصصات المختلفة وإمكانية تنسيق الخدمات للمكان الأنسب للمريض مما يحقق الكفاءة والسرعة في توفير الخدمة الطبية المطلوبة.