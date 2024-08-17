انت الأن تتابع خبر تبكير معاشات سبتمبر 2024.. التضامن تعلن عن قرار حاسم قبل لحظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات الماضية من اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، بشأن تبكير صرف معاشات سبتمبر 2024،

في ظل تسأل الكثير من المستحقين حول موعد الصرف.

ويقدر قوام أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية نحو 13 مليون قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون على أكثر من 28 مليار جنيه بشكل شهري من الخزانة العامة للدولة، وذلك وفقًا لأحدث تقديرات لوزارة المالية لمصرية خلال شهر يونيو الماضي.

وأكدت التضامن،

أنه لا صحة مطلقًا لما تردد على بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول تبكير صرف معاشات سبتمبر 2024، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في صرفها بداية من الأول من الشهر الميلادي المقبل، وذلك عبر منافذ الصرف المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت التضامن إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية صرف المعاشات، كما أنه سيتم تشكيل لجان ميدانية لمساعد المستحقين في الحصول على أموالهم الشهرية، ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.

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