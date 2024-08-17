انت الأن تتابع خبر مفاجأة البنك المركزي.. قرار جديد بشأن بطاقات الفيزا ATM: ماذا سيحدث لصرف المعاشات والمرتبات؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البنك المركزي .. قرار البنك المركزي .. قرار البنك المركزي بشأن بطاقات ATM، بعد أن أعلن البنك المركزي عن قراره ببدء التفعيل التجريبي لخدمة ترميز بطاقات الدفع هذا العام، انتشرت تساؤلات عدة بين أصحاب المعاشات والموظفين حول موقف الصرف الإلكتروني للمعاشات والمرتبات، حيث يعتمد الملايين من المصريين على صرف رواتبهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي: فهل يتأثر قرار البنك المركزي بالصرف.

عمليات الدفع اللاتلامسية

في بداية الامر يجب أن نذكر أن الخدمة الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي والتي سيتم تجريبها في مصر، تعني أنه سيتم ترميز رقم البطاقة الاصلي المكون من 16 رقم إلى رمز سوف يخزن على جهاز الشخص مثل هاتفه المحمول، وهذه الخدمة ستغنيه عن استخدام بطاقة الفيزا في عمليات الدفع والشراء الالكتروني.

ما هي خدمة ترميز بطاقات الصراف الالي؟

المفاجأة أن هذه الخدمة ستقوم بتخزين معلومات بطاقة الفيزا بشكل أمن على الأجهزة الذكية مثل الهاتف المحمول أو الساعات الذكية الحديثة التي انتشرت مؤخرا، ويستطيع كل شخص أن يقوم بعمليات الشراء والبيع بكل سهولة ويسر بدون أن يلمس البطاقة في جهاز الدفع.

ما تأثير هذه الخدمة على صرف المعاشات والمرتبات؟

الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من المواطنين يصرفون مستحقاتهم من المعاشات والمرتبات شهريا من خلال بطاقات الصراف الآلي، وتساءلوا حول موقف هذه الخدمة في عمليات الصرف.

عدد كبير من البنوك أكدوا أن هذه الخدمة لا علاقة لها بصرف المرتبات والمعاشات، ويمكن لكل موظف ان يصرف مستحقاته بشكل طبيعي من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما أن الخدمة الجديدة لن تتأثر اطلاقا على عمليات الصرف الالكتروني للمعاشات والمرتبات.

موعد صرف مرتبات اغسطس