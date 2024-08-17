القومي للمرأة يواصل تنظيم ورش عمل مكثفة لتمكين الرائدات الريفيات في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:31 مساءً - في إطار مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، يواصل المجلس القومي للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة تنظيم ورش عمل مكثفة حول برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ، بمحافظة الإسكندرية، حيث نظم ورشة عمل استهدفت 50 رائدة ريفية من مختلف مناطق المحافظة ، استمرت لمدة يومين، بمقر فرع المجلس بالمحافظة.

و هدفت الورشة إلى تعريف الرائدات بأهداف البرنامج وآلياته، وتمكينهن من نشر رسائل البرنامج بين أفراد مجتمعاتهن المحلية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها في بناء مجتمع متماسك، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تضمنت الورشة شرح المواد الخاصة ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ومنها المشورة ما قبل الزواج، والحمل والتغذية، والولادة والرضاعة الطبيعية، والنمو والتطور ، والدمج والإعاقة ، والتربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة.

شارك فى ورشة العمل المهندسة سكينه البابلي والدكتورة ايمان أحمد مقدمات مشورة اسرية، والشيخ.سامي حجاج عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية.

تجدر الإشارة إلي أن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية يهدف إلى تفعيل مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.