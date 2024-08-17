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وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة هو العنصر الأساسي لوقف التصعيد

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قال بدر عبد العاطى وزير الخارجية، إن وقف إطلاق النار في غزة هو العنصر الأساسي لوقف التصعيد في المنطقة في إطار صفقة متكاملة تضمن إنهاء الحرب. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": ناقشت مع وزير الخارجية الفرنسي التحضير لجولة مفاوضات غزة المقبلة في القاهرة"، مشددا على أن هناك توافق مصري فرنسي على سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي وإدخال مزيد من المساعدات. 

وشدد وزير الخارجية أن مصر تلعب دورا كبيرا لوقف الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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