انت الأن تتابع خبر اشتري وخزني بسرعة.. مفاجأه سعيدة غير متوقعة في سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 17-8 في بورصة الدواجن المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أكثر ما يتم تصفحه من أخبار من جانب المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل في الفترة الحالية هي تلك الأخبار التي تتعلق بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من قريب أو من بعيد نظرا لأهميتها الكبيرة في سوق السلع والتي يتم استهلاكها بكميات كبيرة على مدار الشهر

فلديك على سبيل المثال الدواجن

التي يصل حد الاستهلاك منها بشكل شهري إلى نحو الأطنان في حين أن البيض بدوره من العناصر الغذائية الهامة والتي تدخل في صناعة الحلويات لذا يتم الحاجة له بشكل كبير وهي أمور توضح لك أهمية معرفة أسعار الدواجن والبيض يشكل يومي من جانب المواطنين على اختلاف طبقاتهم وأهدافهم من الشراء

– سعر الدواجن اليوم في مصر

وصل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 115:116 جنيهات لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ125:126 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الفراخ الأمهات البيضاء 63 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ73 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الفراخ الحمراء أو الساسو 97:98 جنيها للكيلو في البورصة لتصل للمستهلك ما بين 107:108 جنيهات للكيلو

وصل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 71:70 جنيه لتباع في السوق ما بين 81 : 80 جنيه.

– سعر البيض اليوم في مصر